Aydın'ın bayan boksörleri şampiyonaya damga vurdu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'nın faaliyet takviminde yer alan Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Çankırı'da gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden birçok sporcunun katıldığı şampiyonaya Aydın'ın başarılı boksörleri damga vurdu. Aydın'da yetişen başarılı sporcular 2 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük dereceleri ile Aydın'ın gurur kaynağı oldular.

Meryem ve Elif Türkiye Şampiyonu Oldu

Yıldız Kadınlar kategorisi 70 kg. sıkletinde mücadele eden Boksör Meryem Kaçar ve yıldız kadınlar 51 kg. sıkletinde ringe çıkan Elif Hayriye Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldız kadınlar 75 kg. sıkletinde ringe çıkan Fadime Kadıköylü Türkiye 2'ncisi, 46 kg. sıkletinde ise Buse Sağlan Türkiye 2'ncisi oldu.

Genç kadınlar 51 kg. sıkletinde Hülya Batur Türkiye 3'üncüsü, yine genç kadınlar 60 kg. sıkletinde Fadime Atalay Türkiye 3'üncüsü ve üst minik kadınlar 44 kg. sıkletinde mücadele eden Simge Bekler Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Çankırı'da gerçekleştirilen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında derece elde tüm sporcuları, Antrenörleri Yavuz Kılıç ile Murat Kaya'yı tebrik etti ve katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi.