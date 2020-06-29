İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'ın birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Haziran Salı günü, Arıza Onarım Ve Bakım nedeniyle Aydın’ın birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Haziran Salı günü, Arıza Onarım Ve Bakım nedeniyle Aydın'ın birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.


ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 30 Haziran Salı günü Aydın'ın 3 ilçesi ve 6 mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçe Efeler'in Mimar Sinan Mahallesi'nde belli aralıklarla yaşanacak olan elektrik kesintisi toplam 6 saat sürecek. Kesinti yapılacak olan ilçe ve mahalleler ise şöyle; Efeler Armutlu Mahallesi'nde saat 09.00 - 14.00 saatleri arasında, Efeler Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00 - 11.00 saatleri arasında, Efeler Mimar Sinan Mahallesi'nde 09.00 - 13.00 ile 14.30 - 16.30 saatleri arasında, Efeler Mesutlu Mahallesi'nde 09.30 - 12.30 saatleri arasında, Koçarlı Haydarlı Mahallesi'nde 09.30 - 14.30 saatleri arasında, Köşk Serdaroğlu Mahallesi'nde 09.00 - 13.30 saatleri arasında kesinti yaşanacak.


Arıza Onarım Ve Bakım nedeniyle yapılacak kesintide AYDEM yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.