Aydın'ın dağlarında hareketlilik başladı, kestane üreticilerini hasat telaşı sardı

Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da hasat sezonu başladı. Yaşanan kuraklığa rağmen bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havanın serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Aynı zamanda önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için komandolar gibi ağaçlara tırmanan özel eğitimli işçiler azaldığı için kestane çırpıcılarına mühendislerden daha fazla ücret veriliyor.

Aydın'ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

Sezonun yeni başlaması sebebiyle daha piyasanın oluşmadığını söyleyen kestane üreticisi Muhammed Palaz, “Babamın çocukluğundan ben doğduğumdan beri bu işle uğraşıyoruz. Dedelerimizden ninelerimizden kalma bir meslek. Kestane sezonu yeni başladı. Şimdilik kestaneleri ağaçtan döküyoruz. Döktüklerimiz toplayıp gömüyoruz. Belli bir süre gömülenlerin dikeni çürüdükten sonra oradan çıkarıp pazarlamasını yapıyoruz. Bu sene biraz kuraklık olmasına rağmen rekolte güzel. Tanesi ve kalitesi gayet iyi. Henüz piyasa açılmadığı için belli bir fiyat yok. Geçen sene 28-35 TL civarındaydı. Bu yıl 40-45 TL civarında bekleniyor. Henüz piyasa oluşmadı. Yaklaşık 15 gün sonra belli olur. Kestane çırpma işinin aşırı derecede tehlikesi var tabi. Ölümle sonuçlanabilen vakalar oluyor. Ancak çocukluğundan beri bu işin içinde yetişmiş olan insanlar alışık. Biraz da dikkat olduğunda herhangi bir tehlike söz konusu olamaz” diye konuştu.

“Gençler ağaç işine sıcak bakmıyor”

Her geçen gün kestane ağaçlarına çıkacak çırpıcı bulmanın zorlaştığını ifade eden kestane üreticisi Hasan Palaz ise “Yeni sezon, 1 haftadır yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 25 gün daha bu şekilde gider. Kuraklık olduğu halde şu anki rekolte güzel. Mahsulün bu şekilde gitmesi bizleri mutlu edeceğine inanıyorum. Fiyatlar için bir şey diyemeyiz ama yaklaşık 10 gün sonra piyasa tamamen açılır. Geçen sene 30 TL civarındaydı bu seneki fiyat 40-45 TL civarında seyrederse bu çiftçinin yüzü güler. Çiftçi olarak biz üretiyoruz ama ürettiğimiz bu ağaçları çırpma konusunda silkici konusunda baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Geriden gelen gençler ağaç işine severek bakmıyor. Çekirdekten bu ağaca çıkmadığı için baya sıkıntı yaşıyoruz. İşçi bulmak bu konuda zor” dedi.

“Her işin zorluğu var”

Yere düşürülen kestaneleri eldivenler ile topladıklarını ifade eden Nesibe Palaz, “Eldiven var, dikenleri batmasın diye onlarla topluyoruz. Tabi her işin kendine göre zorluğu var. Zor da olsa yapıyoruz. Ekmek paramız bu. Tabi işin güzel yanında var topladığımız ürünlerden kendimizde akşam sobanın başında keyfini sürüyoruz. Haşlamasını yapıyoruz, közlemesini yapıyoruz. Güzel oluyor haliyle” dedi.