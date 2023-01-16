"Aydın'ın dağlarından yağ, derelerinden kara sular akmaya başladı"

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip illerin başında gelen Aydın'da zeytin hasat sezonu ile birlikte zeytinyağı fabrikalarının kontrolsüzce saldığı atık sular adeta çevre kirliliğine neden olmaya başladı. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), bu hafta zeytinyağı fabrikalarının kontrolsüzce derelere bıraktığı atıkları ele aldı. İl genelindeki onlarca dereden akan kara suların önüne geçilmesini isteyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Aydın'ın dağlarından yağ, derelerinden kara sular akıyor "dedi.

Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir olarak bilinen Aydın'da zeytin hasat döneminde bazı dereler zeytinyağı fabrikalarının kara su atıkları dolayısıyla simsiyah akıyor. Koçarlı'da bulunan ve Cincin Mahallesi'nin içinden geçerek Büyük Menderes Nehri'ne karışan Timinciler Çayı da zeytin kara sularından nasibini alırken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü duruma tepki gösterdi. Kontrolsüz ve gizli şekilde derelere dökülen zeytin kara sularının doğayı kirlettiğini ifade eden Sürücü, "Geçtiğimiz haftalarda, Söke'ye bağlı Sarıkemer Taşköprü'deki katı atık ve su kirliliğiyle ilgili, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanları gerekli denetimleri yaptıklarını, zeytin yağı üretilen bölgelerde denetimlerin sıklaştırılması için yazılı talimat gönderildiğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuşlar, mobil su laboratuvarının ve çevre ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve havzada su kirliliğine mahal verebilecek bütün tesislerde denetimlerin sıklaştırılacağı söylenmişti. Kurallara uygun bir şekilde çalışan zeytinyağı işletmeleri olduğu gibi, bazı işletmelerin kontrolsüz olarak zeytin karasularını doğaya verdikleri görülmektedir. Koçarlı dağlarında, zeytin ağaçları arasında yaklaşık 10 kilometrelik uzunlukta devam eden bir vadide yer alan Timinciler Çayı bugünlerde siyah akıyor. Siyah akmasının nedeni, zeytinyağı fabrikalarından gizli olarak çaya verilen zeytinyağı kara atık sularıdır. Timinciler Çayı'na dökülen kara atık sular, Cincin Mahallesi'nin içinden geçerek, Koçarlı Ovası'nda Büyük Menderes Nehri'ne karışmaktadır. Büyük Menderes Nehri'nin sularıyla birlikte önce Bafa Gölü'ne, sonra Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na ve oradan da kafa bölgesinden Ege Denizi'ne ulaşmaktadır. Bu durum sadece Timinciler Çayı'nda değil, birçok derelerde, çaylarda görülmekte ve alıcı ortam olarak da Büyük Menderes Nehri'ne gelmektedir" dedi.

EKODOSD Başkanı Sürücü denetimlerin sıkılaştırılması ve gerekli yaptırımlarının uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Zeytinyağı karasuyunun hem karasal hem denizel ekosisteme zararları konusunda birçok bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu sorunların çözümü için birçok farklı yöntemler geliştirildiği biliniyor. Fabrikalardan atılan karasuların doğaya kontrolsüz deşarjının önlenmesi için yeterli denetimlerin daha da sıklaştırılması lazım. Özellikle yağmurlu günlerin seçildiği artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu tür işletmelerin sürekli denetlemesi yapılmalı, kurallara uyanlar bakanlık tarafından yeşil belge verilerek ödüllendirilmeli, çevreyi kirletenler hakkında gerekli yaptırımlar mutlaka uygulanmalıdır. Hiç kimsenin çevreyi kirletme hakkı olmamalı, doğayı hep birlikte korumalıyız" diye konuştu.