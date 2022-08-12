Aydın'ın demir yumrukları, İtalya yolcusu

Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan ve şampiyonadan madalyalarla dönen Aydın'ın demir yumrukları Ece Nur Bulut ve Aylin Şahin, İtalya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası için milli takıma seçildi.

Kırıkkale'nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız Türkiye Boks Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Ece Nur Bulut ve Aylin Şahin şampiyonada üstün bir performans sergileyerek Türkiye ikincisi olurken, kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonanın ardından Aydın'ın demir yumrukları Dünya Şampiyonası için milli takıma seçildi. Eylül ayında İtalya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası hazırlığı için milli takım kampına giden Didimli genç sporcular, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu'yu ziyaret etti.

Başarılı sporcuları makamında ağırlayan Kurucu, Aydın'ı gururlandırdıklarını ifade ederek, “24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılan Yıldız Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Didim Gençlik Spor Kulübü adına yarışan Ece Nur Bulut ve Aylin Şahin, final mücadelesi vererek iki gümüş madalya alarak Türkiye ikincisi olmuşlardır. Sporcularımız Eylül ayında İtalya'da düzenlenecek Yıldızlar Dünya Şampiyonası Hazırlık için Milli Takıma gideceklerdir. Sporcularımızı ve Antrenör Milli Boksör Dinçer Çankaya hocamızı İlçe Müdürlüğümüzde misafir ettik. Bizlere bu gururu yaşattığınız için ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.