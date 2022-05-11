İhlas Haber Ajansı

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Aydın'ın doğusuna kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın doğu kesimlerinde bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Aydın'ın doğu kesimlerinde bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden itibaren Aydın'ın doğu kesimlerinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Karpuzlu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ilçeleri ve çevresinde) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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