Aydın'ın dört bir yanı Gençlik Merkezleriyle donatılıyor

Sportif ve kültürel faaliyetler gibi geniş yelpazesi ile Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen gençlik merkezleri, Aydın'ın dört bir yanında yükselmeye devam ediyor.

Aydın'da imkanlarıyla yeni cazibe merkezi haline gelen gençlik merkezleri, sportif ve kültürel faaliyetleri ile gençlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'ın dört bir yanı da gençlerin faydalanabilmesi için gençlik merkezleriyle donatılıyor. Gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde, gençlik merkezleri bir bir hayata geçiriliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılı içerisinde Efeler, Germencik, Kuşadası, Çine, Didim, Sultanhisar, İncirliova ve Yenipazar ilçelerinde yapımına başlanan gençlik merkezlerinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları çerçevesinde Aydın'ın Çine ilçesine 1 adet Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılacak. 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, proje bedeli 34 milyon 161 bin TL, ihale bedeli ise 28 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

Didim ilçesine 1 adet Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılacak. 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, proje bedeli 32 milyon 863 bin TL, ihale bedeli ise 27 milyon 850 bin TL olarak açıklandı.

Sultanhisar ilçesine 1 adet Gençlik Merkezi ve 1 adet Spor Salonu yapılacak. 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, proje bedeli 13 milyon 649 bin 41 TL, ihale bedeli ise 12 milyon 650 TL olarak açıklandı.

Germencik ilçesine 1 adet Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapılacak. 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, gençlik merkezinin proje tutarı 17 milyon 20 bin 351 TL, ihale bedeli ise 14 milyon 750 TL, yarı olimpik yüzme havuzunun proje bedeli 17 milyon 316 bin 476,89 TL, ihale bedeli 14 milyon 420 bin 98 TL olarak açıklandı.

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ne 1 adet Gençlik Merkezi yapılacak. 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, proje bedeli 4 milyon 438 bin 343 TL, ihale bedeli ise 3 milyon 247 bin 500 TL olarak açıklandı.

Yenipazar ilçesine Mahalle Tipi Gençlik Merkezi yapılacak. 2022 yılında ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, proje bedeli 4 milyon 438 bin 343 TL, ihale bedeli ise 3 milyon 100 bin 121 TL olarak açıklandı.

Kuşadası ilçesine yapılması planlanan Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projesi ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanırken, ihaleye çıkması bekleniyor.

İncirliova ilçesine 1 adet Gençlik Merkezi, 1 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 1 adet Antrenman Spor Salonu için de 17 Şubat'ta ihaleye çıkarılacak.