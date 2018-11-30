Aydın'ın Ekim ayı ihracatını yüksek teknolojili ürünler sırtladı

AYDIN (İHA) – Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'ın Ekim ayı ihracatının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10 azalarak 75 milyon 73 bin 259 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ülkemizin ihracatı 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 93,8 azalarak 456 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ekim ayında yüzde 65,6 iken, 2018 Ekim ayında yüzde 97,2'ye yükseldi.

Dış ticaret rakamlarını değerlendiren AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 6,2 artarak 166 milyar 734 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 0,1 artarak 233 milyar 959 milyon dolar olmuştur. Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 36, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 28,4 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,1 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Ekim ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42.8, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 31,7 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 12,2'dir” dedi.

Aydın'ın Ekim ayı dış ticaret rakamlarına da değinen Şahin, “İlimizde 2018 yılı Ekim ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10 azalarak 75 milyon 73 bin 259 dolar, ithalat yüzde 11,7 azalarak 18 milyon 502 bin 464 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 22. sırada, ithalatta ise 29. sırada yer almıştır. 2018 Ekim ayı itibarıyla ilimizin, Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla yüzde 0,48 ve yüzde 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Ekim 2018'deki 94 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,29'unu oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Ekim ayı itibarıyla 456 milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 57 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Ekim ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 iken Aydın için bu oran yüzde 405,7 olmuştur.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 730 milyon 370 bin 745 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704 milyon 327 bin 958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 3,7 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258 milyon 221 bin 191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 273 milyon 100 bin 963 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 5,8 arttığı görülmektedir. Ekim ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,19'u yüksek teknolojili ürünler, yüzde 32,71'i orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 4,46'sı orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 62,64'ü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 1,06'sı yüksek teknolojili ürünler, yüzde 24,85'i orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 22,79'u orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 51,30'u düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Ekim ayında ilimiz 3'ü farklı serbest bölgeler olmak üzere 108 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 73,4 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa, ABD, İspanya, Çin, Romanya, Vietnam, Rusya Federasyonu ve Slovakya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 57,3'ü yapılmıştır.

Aydın'dan yapılan ihracatın Ekim ayı dağılımına bakıldığında yüzde 77,3'ü imalat sanayi, yüzde 13,5'i madencilik ve taş ocakçılığı ve yüzde 9,2'si tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Ekim ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 26 milyon 769 bin 443 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 12 milyon 839 bin dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 10 milyon 112 bin 128 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 7 milyon 8 bin 561 dolar ve beşinci sırada ise Tarım ve hayvancılık 6 milyon 912 bin 234 dolar ile yer almaktadır” diye konuştu.