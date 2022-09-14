Aydın'ın en güzel alanlarından biri olan Aytepe varyantı çöplüğe döndü

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde çeşitli ağaçlarla dolu Aytepe varyantında gelişi güzel yerlere atılan çöpler vatandaşların tepkisini topladı. Sabah saatlerinde Aytepe mevkiinde yürüyüş yapan vatandaşlar, bölgenin çöplük haline gelmesine tepki göstererek vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti.

Ağaç zenginliği, yeşili ve muhteşem Aydın manzarasıyla vatandaşları cezbeden Aytepe varyantı Aydın'ı kuşbakışı izlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Sabah yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi olan varyant son günlerdeki bakımsız hali ile görenleri üzüyor. Cam ve plastik başta olmak üzere ambalaj atıkları, çeşitli birçok madde ile Aytepe adeta çöplüğü andırıyor.

"Başka Aydın yok, bu kent hepimizin"

Bölgede her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte yürüyüş yapan vatandaşlar, duyarsız insanlar yüzünden güzelliklerin yok olduğunu ifade etti. Varyant üzerinde birçok konteyner olmasına rağmen Aydın manzarasını izlemek için varyanta gelen vatandaşların çöplerini gelişi güzel yerlere attıklarını belirten vatandaşlar, "Aytepe varyantı Aydın'ın seyir konusunda en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada gördüğümüz pet şişeler cam şişeler ambalaj atıkları bizi üzüyor. Bu kente hiç yakışmıyor. Bu atıklar buraya kendileri gelmiyor, sorumsuz birileri tarafından atılıyor. Bazı duyarsız insanlar yüzünden güzellikler yok oluyor. Bu konuda duyarlılık oluşturularak bu kötü görüntünün önüne geçilmeli" ifadelerini kullandı.