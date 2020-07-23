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Aydın'ın en işlek caddeleri açık oto pazarına döndü

Aydın’ın en işlek caddesi açık oto pazarına döndü.

Aydın'ın en işlek caddesi açık oto pazarına döndü. Aydın'da kısa sürede müşteri bulmak isteyen araç sahipleri, ‘satılık' yazılı araçlarını işlek caddelere park ediyor.


Aydın'da vatandaşlar araçlarını açık oto pazarları yerine, işlek caddelere park ederek satmaya çalışıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde araç ve insan trafiğinin en yoğun olduğu Aydın Tren Garı yanındaki İstasyon ve Çine Bulvarları'na park eden araç sahipleri, araçlarının üzerine 'satılık' yazarak müşteri arıyor. Açık oto pazarına dönüşen bulvarlarda 'satılık' yazılı bir çok araç park halinde, alıcısını bekliyor.

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