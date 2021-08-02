Aydın'ın en yaşlı ayakkabı tamiri ustası hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayakkabı tamiri ustası 84 yaşındaki Ahmet Emin Dinç hayatını kaybetti.

Kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Emin Dinç edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evinin önünde komşuları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Dinç'in sağlık durumundan şüphen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Dinç'in hayatını kaybettiği belirledi. Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, yaşlı adamın cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulan Dinç'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Aydın'ın en yaşlı ayakkabı tamir ustası Ahmet Emin Dinç ilerleyen yaşına rağmen mahalledeki iş yerinde yıllardır severek yaptığı mesleğini sürdürüyordu.