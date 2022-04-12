Aydın'ın enginarları hastalıktan korunuyor

Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın'da, hastalık ve zararlı çalışmaları devam ederken enginarlar hastalıktan korunuyor.

Türkiye'nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 6 bin 500 dönümde enginar ekimi yapılan Aydın'da, enginar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler, binlerce dönümde ekili olan enginarlarını hasat etmeye çalışırken, Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de enginarların hastalıktan ve zararlılardan korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Aydın'ın enginar üssü olarak bilinen Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere il genelindeki enginar tarlalarında çalışmalar gerçekleştirilirken, üreticiler de ürünlerini koruma çalışmalarına destek oluyor.