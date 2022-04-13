Aydın'ın ferahlatan lezzeti için mesai başladı

Aydın'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların tercihleri arasında yer alan kar helvası için mesai başladı. 1800 rakımlı Madran Dağı'nın zirvesindeki kar kuyularından çıkarılan karlar çuvallanarak, soğuk hava depolarına taşınmaya başladı.

Aydın'da vatandaşların sıcak yaz günlerinde ilk tercihlerinden biri olan kar helvası satışları için geri sayım başladı. Ramazan sonrası havaların ısınması ile satışların başlayacağı varsayılırken, kar helvası işi ile uğraşan Bozdoğanlı karcılar da 1800 metre yükseklikteki Madran Dağı zirvesinde kar mesaisine başladı. Bozdoğan'da yaklaşık 50 ailenin geçim kaynağı olan kar helvası için sabah erken saatlerde başlayan mesaide, kışın toprak altında özel olarak hazırlanan kuyulara basılan karlar, çıkarılarak çuvallara konuldu. Çuvallanan karlar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek, sıcak havalarda Aydınlıları ferahlatıyor.

Madran Dağı'nın zirvesinde kar basım işi yapan Erkan Aktaş, “Sabah erken saatlerde yola çıkıp zirveye ulaşıyoruz. Zirvedeki karları çuvallara basıyoruz. Çuvallanan karlar buradan soğuk hava depolarına gidiyor. Oradan da kar helvası satıcılarının tezgahlarında vatandaşlarla buluşuyor. Aslı Bozdoğan'a özgü olan kar helvası yazın kavurucu sıcaklıklarında, insanlara nefes aldırıyor” dedi.