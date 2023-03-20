Aydın'ın gönüllü öğretmenleri deprem bölgesinde

Aydın'da farklı branşlardaki gönüllü öğretmenler, Hatay'da LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda görev yapmak için yola çıktı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler, depremzede öğrenciler için gönüllü oldu. Depremden etkilenen illerden olan Hatay'da 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda görev yapmak için gönüllü olan farklı branşlardaki öğretmenler Hatay'a doğru yola çıktı. Depremin etkilerini azaltmak ve öğrencilerin sınava hazırlanmalarını desteklemek amacıyla açılan kurslarda öğretmenler ders anlatımlarının yanı sıra öğrencilere psikolojik destek de sağlayacak.

Sınav sürecinde olan öğrencileri akademik yönden desteklemek, yetiştirmek için çalışacak olan öğretmenler fizik, kimya, biyoloji, matematik, fen bilimleri, Türkçe, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi birçok branştan bölgeye giden gönüllü öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda öğrencilere eğitim verecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda “İlimiz okullarından gönüllü öğretmenlerimiz, deprem bölgesinde sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda görev almak üzere Hatay'a yola çıktı. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz” ifadelerine yer verdi.