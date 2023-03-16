Aydın'ın güçlü bilekleri belli oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı SKS Spor Salonu'nda büyük heyecan ve yoğunlukla başlayan turnuvada 32 farklı branşta kızlarda 86, erkeklerde 81 olmak üzere toplamda 167 sporcu önce sol kol sonra da sağ kol mücadelesi verdi. Güçlü bileklerin maçları, kazananların belirlenip madalyalarının verilmesinin ardından son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Yıldız Kız-Erkek müsabakalarında yarışan sporcuları tebrik ederek, Nisan ayında yapılacak olan grup müsabakalarına katılacak olan sporculara başarı dileklerini iletti.