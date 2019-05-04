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Aydın'ın gururu Yergezen kardeşler Alanya'dan yine madalyalarla döndü

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mart ayında Alanya’da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasında toplamda 5 madalya alan Aydınlı Ceren ve Yaşar Yergezen kardeşler, bu kez Gençler Görme Engelliler Türkiye Yüzme müsabakaları için kentten 7 madalyayla döndü.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mart ayında Alanya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasında toplamda 5 madalya alan Aydınlı Ceren ve Yaşar Yergezen kardeşler, bu kez Gençler Görme Engelliler Türkiye Yüzme müsabakaları için kentten 7 madalyayla döndü.


Müsabakalarda okullarını temsil eden Ceren Yergezen yıldızlar 50 metre sırtüstü kategorisinde altın madalya, 50 metre kurbağalama ve serbest yüzme kategorisinde bronz madalya kazandı. Yaşar Yergezen ise, gençler 100 metre serbest yüzme kategorisinde altın madalya, 50 metre serbest ve kurbağalama kategorisinde gümüş madalya, 100 metre kurbağalama kategorisinde bronz madalya kazandı.



“Hedefimiz milli takım”


Okullarını temsilen katıldıkları müsabakalarda 7 madalya kazanan Ceren ve Yaşar Yergezen kardeşler kazandıkları dereceleri Aydınlılara armağan ettiklerini ifade ettiler. Yergezen kardeşler “Hedefimiz milli takımımızda görev alarak ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edebilmek. Bu başarıları elde etmemizde büyük pay sahibi olan okulumuz ve yönetimimize çok teşekkür ederiz” dedi.

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