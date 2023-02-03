Aydın'ın ihracatı Ocak ayında yüzde 3 arttı

Önemli tarım ürünleriyle ihracata katkı sağlayan Aydın'da Ocak ayı ihracatı yüzde 3 oranında artarak 69 milyon dolar oldu.

Pamuk, incir, zeytin ve zeytinyağı gibi birçok önemli tarımsal ürünü ile ülke ekonomisine katkı sağlayan Aydın'ın Ocak ayı ihracat rakamları belli oldu. Türkiye'de, Ocak ayında yüzde 10 artışla 19 milyar 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Aydın bu rakama, ihracatını Ocak ayında yüzde 3 artırarak 69 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ise ihracatını Ocak ayında yüzde 5 artırarak 1 milyar 433 milyon dolarlık ülke ekonomisine katkı sağladı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 433 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri 747 milyon dolarlık payla, tarım ürünleri ise yüzde 27'lik artışla 603 milyon dolarla temsil edildi. Egeli maden ihracatçıları ise 82 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 7 ivmeyle 67 milyon dolar ihracata imza attı.

“Ege Bölgesi'nin Ocak ayı ihracatı 2 milyar dolar”

Ege Bölgesi, 2023 yılının Ocak ayında ihracatını yüzde 15 artışla 2 milyar 400 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ocak ayında yüzde 27 artışla 1 milyar 411 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. 2023 yılı Ocak ayında Manisa yüzde 4 artışla 353 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli yüzde 13 artışla 309 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesi ihracatına Balıkesir yüzde 61 artışla 100 milyon dolar, Aydın yüzde 3 artışla 69 milyon dolar, Muğla yüzde 8 artışla 64 milyon dolar, Kütahya 34 milyon dolar, Uşak 30 milyon dolar, Afyonkarahisar 26 milyon dolar katkı sağladı.

“18 milyar doları geçeceğiz”

2023 yılında ihracatın 18 milyar doları geçeceğini öngördüklerini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Birliğimizce Ege Bölgesi'nde ihracatçı firmalarımızın sayısını artırmak ve bağlarımızı güçlendirmek, ihracatın önündeki sorunları tüm paydaşlarımızla konuşmak için ‘Ege İhracat Buluşmaları' düzenleyerek üyelerimizi kendi şehirlerinde ziyaret ediyoruz. İhracatçılarımız son derece gayretli. Uygun iklim sağlandığı takdirde 2023 yılında 18 milyar doları geçeceğimizi öngörüyoruz. 2023'ün ikinci yarısından daha umutluyuz. EİB olarak uzak pazarlara temaslarımızı Malezya ve Kolombiya ticaret heyetlerimizle başladık, ihracatçılarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor” dedi.