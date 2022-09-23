Aydın'ın iki teker mahallesi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki “İki teker mahallesi” Umurlu'da vatandaşlar daha hızlı ve pratik olması sebebiyle ulaşımda motosiklet ve bisiklet kullanmayı tercih ediyor.

Dünya genelinde birçok vatandaş sağlıklı yaşam için bisiklet ve motosiklet kullanmayı tercih ederken, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi de “İki teker mahalle” olarak tanınıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların çoğunluğu daha hızlı ve pratik olması sebebiyle motosiklet ve bisiklet kullanmayı tercih ederken, aynı zamanda da sağlıklı yaşıyor.

56 yaşındaki mahalle sakinlerinden Mehmet Togar ise bölgede motosiklet ve bisiklet kullanımının yıllardır yaygın olduğuna dikkat çekerek “Motosiklet ve bisiklet kullanmak hem sağlık açısından heme de pratiklik açısından çok rahat oluyor. Zaten araba ile her yere gidilmiyor, trafik ayrı bir dert, park etmesi ayrı bir dert. Ama bisiklet ya da motosiklet ile her yere hızlı ve pratik bir şekilde gidebiliyorum. Mahallemizde de bu yüzden kullanımı yaygın” dedi.