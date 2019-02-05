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Aydın'ın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cebeci oldu

Aydın’da uzun süredir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yapan ve tayini çıkan Mustafa Atilla’nın yerine Berrin Cebeci atandı.

Aydın'da uzun süredir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yapan ve tayini çıkan Mustafa Atilla'nın yerine Berrin Cebeci atandı. Atamasının hemen ardından göreve Başlayan Berrin Cebeci, Aydın'ı ve Aydınlıları çok sevdiğini belirterek Aydın'a en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını belirtti.


Aydın'ın nüfus hareketi ve işlemleri açısından hareketli ve pek çok kişinin yaşamak istediği bir şehir olduğunu belirten İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Cebeci, Aydın'da son bir yılda yaklaşık 700 bin işlem yapıldığını belirtti.


Gümüşhane, Kırıkkale ve bağlı olduğu Bakanlık'ta Şube Müdürü olarak görev yapan Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Cebeci evli ve 2 çocuk annesi.

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