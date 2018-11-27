Aydın'ın ilk ‘Meyve Bahçesi Parkı' Nazilli'de açılıyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın girişimleri ile Yeşil Mahalle 1857 Sokak üzerindeki 4 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve içerisinde 40 çeşit meyve ağacının bulunduğu Aydın'ın ilk Meyve Bahçesi Parkı 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14.00'de açılacak.

Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde kurulan parkın, Aydın'da bir ilk olma özelliğinin yanı sıra ilçenin cazibe merkezlerinden biri olması planlanıyor. Çocukların bahçe kültürü ile tanışmasının amaçlandığı park, oturma alanları, oyun grupları ve yeşil alanlarıyla eğitim ve doğayı aynı çatı altında buluşturacak.

Hem sosyal aktivitelerin yapılacağı, hem de çocukların yalnızca internet ortamı üzerinden üretimini gördükleri ürünleri ‘Meyve Parkı' ile tanıma fırsatı bulacağı alanda, şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilçede yetişen meyveleri tek bir alanda görme imkânı da sağlanacak.

40 çeşit meyvenin yetiştirileceği parkın açılışına tüm Nazilli halkını davet eden Başkan Alıcık, “Dağlarından yağ ovalarından bal akan, uzun yaşam şehri Nazillimizin tanıtımını sağlayacak, eğitici, öğretici nitelikteki parkımız tamamlandı. Türkiye'de tüketilen ürünlerin en kalitelisi Nazillimizde yetiştiriliyor. Rekoltesi yüksek ve doğal ürünlerin ‘uzun yaşam sırrı' olduğu artık tüm dünya tarafından kabul edildi. Uzun yaşamda markalaşan Nazillimize yakışır bir proje oldu. Ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.