Aydın'ın incir deposu Meşeli, sel ve doluya teslim oldu

Germencik ilçesinde bulunan ve ‘Aydın'ın incir deposu' olarak bilinen Meşeli Mahallesi'nde yağmurla beraber etkili olan dolu yağışında, incir bahçeleri büyük zarar gördü. Yağıştan sonra meyve hazırlığında olan incir ağaçlarında ciddi hasar oluşurken, sele dönüşen yağış sonrası köy ve bahçe yolları ulaşıma kapandı.

Aydın genelinde son günlerde etkili olan yağışlar sebebiyle Koçarlı ve Germencik ilçelerinde birçok bölge sele teslim oldu. Germencik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde de yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı, mahallenin yanı sıra incir bahçelerinde de büyük zarara yol açtı. Aydın'ın incir deposu olarak bilinen ve bölgenin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Meşeli'de, incir ağaçlarındaki yeni filizler ise dolu sebebiyle kırıldı. Mahalle genelinde birçok yol ve bahçede zararlar meydana gelirken, bahçe yolları da kapandı. Yaşanan afetin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, bahçeleri büyük oranda zarar gören incir üreticileri ise bu sene incir ciddi oranda verimin düşmesinden endişe ettiklerini belirttiler.

Kırılan filizlerin yeniden çıkmayacağını ve verimin ciddi derecede düşeceğini belirten incir üreticilerinden Adnan Çetin; “5 dakika içerisinde yer yarıldı içine girdi sandık. Düşen dolu akıl almaz bir şeydi. İncirin doğuşu artık mümkün değil. Yani bir filizden 5 incir çıkıyorsa 1 tane olacak. Zaten ilek atımında 1-2 tanesi dökülüyor. O çıkacak olan bir tanenin de sineğini aldırmazsan hiç incir yok demektir” dedi.

“Bahçe yolları kapandı, arazilere ulaşılamıyor”

Böylesi bir yağışın bundan 27 yıl önce 1986 yılında yaşandığını belirten Adnan Çetin, "Köyümüzde saat 16.30 civarlarında kıyamet koparcasına bir yağmur başladı. Bunun devamında büyük bir dolu yağışı oldu. Yer yarıldı sandım ben. Yaşanan afet köy ve bahçe yollarını olumsuz etkiledi, kapandı. Şimdi belediye ekiplerimiz çalışıyor ama bunların açılması 1 ay sürer. Her bahçe yolu kapandı. Şu anda ulaşım da yok. Bahçelerimizde de zarar var. Bu sene köyümüz adına incirde rekolte baya düşük olur. İncir ihracatının 3'te 1'i bizim köyümüzden temin ediliyor. Şimdi bilmiyorum ne kadar olur. İncir ağaçlarında meyvelerin doğuş dönemindeyken etkilenmesi çok kötü oldu. Gelişiminde ne olur bilmiyorum. Aynı bu şekilde 1986'da bir afet oldu, ben o zaman 11 yaşındaydım. Dedem o zamanlar 15 ton incir yapıyordu. Aynı şekilde afet yaşandığında çok az incir olmuş. Yaklaşık 5 ton bir inciri olmuş. Şimdi de aynı durum diyor büyüklerimiz. Yani doğgunlarımızın durumu bundan sonra ne olur bilmiyorum” diye konuştu.