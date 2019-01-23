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Aydın'ın kıyısında çok kuvvetli yağış bekleniyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın kıyı ilçelerinde, bu geceden itibaren beklenen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın kıyı ilçelerinde, bu geceden itibaren beklenen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Aydın'ın Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerekiyor.

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