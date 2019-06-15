Aydın'ın leylekleri halkalandı

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından ADM Elektrik A.Ş.'nin katkılarıyla yapılan halkalama çalışması Söke'ye bağlı Gölbent, Serçin ve Avşar, Yenipazar'a bağlı Direcik'te ve Nazilli'ye bağlı Esenköy'de (Arpaz) bölgelerinde gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş'un koordinatörlüğünde, yüksek lisan öğrencisi Elçin Soydan, Ozan Kavuklu, Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Yeşim Cinbaş, Ahmet Taşcı, Serap Çubukçu, Necla Taşcı, Aslı Keçelioğlu, Bilgekağan Sarohan, Abdullah Kavak ve Emine Kavak'ın katıldığı halkalama çalışmaları iki gün sürdü. Halkalama çalışmaları sırasında EKODOSD tarafından belgesel çekimleri yapıldı.

Halkalama çalışması sırasında ayrıca yavru leyleklerin ağırlıkları, gaga boyları, Tarsus(kanat) uzunlukları ölçüldü. Akrabalık ilişkileri, başka bölgelere gidip gelmedikleri ve cinsiyet tayinleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak için her yavrudan tüy örnekleri alındı. Üzerinde 4 harften oluşan harf kombinasyonları bulunan, uzaktan da okunabilen Mavi-Beyaz PVC plastik halkalar, yavru leyleklerin sağ bacaklarına takıldı.