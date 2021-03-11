Aydın'ın mağaraları incelendi

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın sınırları içerisinde bulunan mağaraların koruma statüsüne alınması için incelemeler yapıldı.

Doğal güzellikleri ve tarihi ile adeta açık hava müzesi olan Aydın'ın mağaraları, Milli Parklar Kanunu kapsamına alınması amacıyla incelendi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Mağara Koruma Şube Müdürlüğü ve Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından Aydın sınırları içerisinde bulunan mağaralarda incelemelerde bulunuldu. İl genelindeki mağaraların Milli Parklar Kanunu kapsamında tanımlanan koruma statüsü kriterlerini sağlayıp, sağlamadıkları konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. İncelemelerde ise Milli Park içinde bulunan ve Bizans Döneminde kullanılan mağara kilise, tarihi yapısı, iki katlı olması ve içinde oluşan sarkıt ve dikitler açısından ilgi çeken mağaralardan biri oldu.

“Doğal ve kültürel alanlar tanıtıldı”

Aydın'ın doğal ve kültürel zenginliklerle dolu bir il olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Karacasu'da ki Sırtlanini mağarası, Söke'de bulunan Malkayası Mağarası, Kuşadası'nda bulunan Yaren/Aslanlı ve yeni tespit edilen mağaralar Aydın ilinin önemli mağaraları arasında yer almaktadır. İkinci gün Aydın ilinin doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından en zengin bölgesi Latmos (Beşparmak) Dağları'nda bir tanıtım gezisi yapıldı. Bafa Gölü Tabiat Parkı, Serçin Kışlası, Azap Gölü Ulusal Sulak Alanı, Karakaya Latmos ZTM ve Tarih Öncesi Kaya resimleri, geleneksel Latmos kültürünü sürdüren yöre insanları, jeolojik oluşumlar, Kutsal alanlar, Çörlenasar Kalesi, Herakleia gibi doğal ve kültürel zenginliklerin bulunduğu alanlar tanıtıldı” dedi.

Yapılan incelemelere Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, DKMP Mağara Koruma Şube Müdürü Hamza Sezer, Orman mühendisi Serdar İncirci, peyzaj mimarı Münise Seçgin, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı müdürü Koray Aşık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube müdürü Egemen İşcan ve EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü katıldı.