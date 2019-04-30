Aydın'ın Mart ayı ihracat ve ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Aydın'ın 2019 yılı Mart ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine yüzde 9.1, ithalatı ise 45.9 oranında azaldı.

Aydın'ın 2019 yılı Mart ayı ihracatı 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 61 milyon 434 bin 112 dolar, ithalatı ise 45,9 azalarak 14 milyon 372 bin 973 dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Mart ayında ihracatta 67 milyon 580 bin 323 dolar ile 21. sırada yer alan Aydın, 2019 yılı Mart ayında ihracatta 24. sırada yer aldı. 2018 yılı Mart ayında 26 milyon 551 bin 709 dolar ithalat gerçekleştirerek 26. sırada yer alırken, 2019 yılı Mart ayında 32. sıraya geriledi. 2019 Mart ayı itibarıyla Aydın'ın, Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla yüzde 0,40 ve yüzde 0,08 olarak gerçekleşti. Mart 2019'daki 76 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,23'ünü oluşturdu. Türkiye 2019 Mart ayı itibarıyla 2 milyar 137 milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 47 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Mart ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 iken, Aydın için bu oran yüzde 427,4 oldu.

Aydın'ın son 12 aylık dönemde ihracatı 701 milyon 506 bin 357 dolar, 2018 yılı 12 aylık dönemi incelediğinde ise bu rakam 720 milyon 943 bin 221 dolar oldu. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 2,7 azaldı. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2018 yılında ithalatı 258 milyon 624 bin 365 dolar, son 12 aylık ithalat da 232 milyon 443 bin 559 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre ithalat yaklaşık yüzde 10,1 azaldı.

En çok düşük teknolojili ürünler ihraç edildi

Mart ayında Aydın'dan gerçekleşen ihracatın yüzde 0,22'sini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 46,64'ünü orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 5,43'ünü orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 47,71'ini düşük teknolojili ürünler oluşturdu. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,55'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 56,34'ünü orta yüksek teknolojili ürünler, 7,23'ünü orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 33,89'unu düşük teknolojili ürünler oluşturdu.

İtalya ilk sırada yer aldı

Aydın, 2019 yılı Mart ayında 3'ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 109 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 69,1 oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, Romanya, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Çin oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatın yüzde 53,9'u yapıldı. Aydın'dan yapılan ihracatın Mart ayı dağılımına bakıldığında yüzde 78,8'i imalat sanayi, yüzde 20,1'i madencilik ve taşocakçılığı ile yüzde 1'i tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Makine ve teçhizattan 19 milyon dolar

Sektörel olarak Mart ayına bakıldığında ilk sırada maşka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 19 milyon 468 bin195 dolar, ikinci sırada gıda ürünleri ve içecek 13 milyon 132 bin 937 dolar, üçüncü sırada taşocakçılığı ve diğer madencilik 12 milyon 366 bin 52 dolar, dördüncü sırada motorlu kara taşıtı ve römorklar 6 milyon 53 bin.191 dolar ve beşinci sırada ise kimyasal madde ve ürünler 2 milyon 768 bin 422 dolar ile yer aldı.