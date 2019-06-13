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Aydın'ın mavi bayraklı teknesi Didim'de

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2019 yılında Mavi Bayrak almaya hak kazanan arasında Aydın’ın tek teknesi olan ve Didim’deki marinada konaklayan Packagers teknesinin kaptanı belgesini aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2019 yılında Mavi Bayrak almaya hak kazanan arasında Aydın'ın tek teknesi olan ve Didim'deki marinada konaklayan Packagers teknesinin kaptanı belgesini aldı.


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Didim'de düzenlenen mavi bayrak ödül töreninde bir ilk yaşandı. Didim'deki 10 Halk plajı ve 1 Marinanın yanı sıra Aydın genelinde mavi bayrak belgesini alan tek tekne olan ve Didim'deki marinada bağlı duran Packagers teknesi belgesini aldı. Belgeyi teknenin kaptanı Hasan Mucuk aldı.


Belediye Başkanı A. Deniz Atabay teknelerin de mavi bayrak alabildiğini ilk kez burada öğrendiğini belirterek “Çevremizin ve denizimin temiz tutulması noktasında teknelerinde önemi ortaya koyulmuş oldu. Bu bizim için ayrı bir değer ve bu değerin daha artmasını diliyorum.”dedi.


Tekne kaptanı Hasan Mucuk ise 19 yıl yurt dışında kaldığını ve bu ödülün Avrupa'da yaygın olduğunu belirterek, Didim'de ilk kez kendilerinin bu ödülü almalarının sevindirici olduğunu ifade etti.

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