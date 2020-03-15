İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti

Aydın’ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti.

Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Yavuzel, Ataürk Aydın'a geldiğinde Atatürk'e kahve pişiren Yavuzel Ailesi'nin kahvecilik mesleğini sürdüren son halkası olarak biliniyordu.


Eski Aydın'ın en bilinir mekanlarından biri olan Kahveci Kadir Baba kıraathanesinin işletmecileri arasında yer alan Ahmet Yavuzel'in öğlen namazına müteakip Eskiyeni Hasan Çelebi Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.


Abdulkadir Yavuzel ve Sevgi Saçmacıoğlu'nun babası Ahmet Yavuzel'in yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.