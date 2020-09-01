Aydın'ın milli meyvesi kuru incir tezgahlardaki yerini aldı. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde yaklaşık 85 şubesi bulunan Tuğba Kuryemiş Covid-19 ile mücadele kapsamında bağışıklık sistemini güçlendiren ve anne sütünden sonra en faydalı yiyecekler arasında gösterilen kuru inciri bu yıl daha erken işledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona virüs nedeniyle bu yıl kuru incir tezgahlardaki yerini daha erken aldı. Damak tadı ve lezzetinin yanında pek çok kişinin kuru inciri hekim tavsiyesi ile tükettiği için bu yıl ürünü hazırlamakta acele ettiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Mimar Sinan Şubesi'nin Müdürü Gökhan Özkan, “Korona virüs nedeniyle bu dönemde insanlarımız sağlıklı beslenmeye daha çok özen gösteriyor. Bu yıl incirlerin ermesi ile birlikte pek çok kişi kuru incir sormaya başladı. Kuru incirin bağışıklık sistemini güçlendirip vücut direncini arttırdığını ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarını önlediğini biliyoruz. İçerdiği yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayarak kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağladığı da biliniyor. Bu sezon Covid-19 virüsü nedeniyle kuru incir daha fazla rağbet görmeye başladı. Tuğba Kuruyemiş olarak Korona virüs ile mücadeleye destek vermek amacıyla yeni sezonda zam yapmadık. İlk ürünleri hemen toplayıp ülke genelindeki mağazalarımıza gönderdik. Şu anda en fazla rağbet gören ürünlerin başında kuru incir geliyor. Bir çok kişi hekim tavsiyesi ile tüketiyor” dedi.