Aydın'ın motorize kahramanları vatandaşlara hızır gibi yetişiyor

Trafiğin yoğun olduğu ve ambulansın giremediği bölgelerde kısa sürede yaralıya müdahale eden Aydın'ın motorize kahramanları, Didim'de omuz çıkığı ve buna bağlı olarak baygınlık geçiren bir vatandaşın yardımına koştu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce göreve başlayan 112 motorize ambulans ekipleri, dakikalar içerisinde olay yerine giderek vatandaşlara adeta hızır gibi yetişiyor. Acil durumlarda dar sokakları, yoğun trafiği kolayca aşarak olay yerine varan motorize ekipler, her gün onlarca vatandaşın hayatını kurtarıyor. Son olarak Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bir vatandaşın omuz çıkığı ve buna bağlı olarak baygınlık geçirdiği ihbarını alan motorize ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ambulans ekipleri gelen kadar hastaya müdahale eden motorize ambulans doktoru Dr. Dalga Avşar, hastaya omuz eklem redüksiyonu gerçekleştirdi. Ağrısı azalan hastanın durumu stabil hale getirilmesinin ardından ambulansa nakledildi.

Bölgedeki vatandaşlar ise kısa sürede olay yerine gelerek gerekli müdahaleyi gerçekleştiren motorize ambulans ekibine teşekkür ederek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.