Aydın'ın mutfakları kışa hazırlanıyor

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan tarhana çorbası için Aydın'ın dağlarında tarhana yapımı hareketliliği başladı.

Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanırken, özellikle kırsal mahallelerdeki ev hanımları kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan tarhanalarını kurutmaya başladı. Aydın'ın Köşk ilçesinde de kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhananın hazırlıklarına başlandı. Hazırlanma süreci hayli uzun ve zahmetli olan tarhanalar tamamen el emeği ile yapılıyor. Malzemesi hazırlandıktan sonra güneş gören alanlara serilip kuruması beklenen tarhanaların korunması da büyük önem taşıyor. Haftalarca süren bir çalışma sonucu hazırlanan ve özellikle soğuk kış günlerinde çorba yapılarak tüketilen geleneksel lezzet, yöre insanı için vazgeçilmez olarak biliniyor. Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu Aydın'da da özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, tarhanayı satın almak yerine kendi yapmayı tercih ediyor.

Kırsal Menteşeler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Çetin ise kışın soğuk günlerinde pişirilen tarhananın tadına doyum olmadığını belirterek “Ev yapımı yiyeceklerin tadı unutulmaya başlandı. Ancak insanın kendi yiyeceğini kendisinin yapması daha güzel oluyor. Kendi yiyeceğimizi kendimiz hazırladığımızda daha çok tat alıyoruz, ailemize ve çevremizdekiler de daha sağlıklı yiyecekler yediriyoruz. Her sene kendi kışlık yiyeceklerimizi kendimiz hazırlarız. Yoğurduğumuz tarhanalarımızı şimdide ufalayıp bir beze veya tepsi sererek kurumaya bırakıyoruz. Soğukta tarhana çorbasının lezzetine doyum olmaz aynı zamanda da çok şifalıdır” dedi.