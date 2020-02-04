Aydın'ın nüfusu 1 milyon 110 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Aydın'ın nüfusu 1 milyon 110 bin 972 oldu.

TÜİK, 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı. Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplandı. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, NVİGM'den alınan Aydın'ın nüfus bilgilerini paylaştı. 31 Aralık 2019 itibariyle 04 Şubat 2020 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997, Aydın nüfusu ise 1 milyon 110 bin 972 oldu.

Aydın nüfusu 2018 yılında binde 15,52 oranında artarken, 2019 yılında binde 11,98 arttı. 2019 yılında Türkiye için nüfus artış hızı binde 13,9 olarak gerçekleşti. 2019 yılında Aydın'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 13 bin 226 kişi arttı. 2019 yılında 2018 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçesi Karacasu, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Kuşadası oldu.

Aydın nüfusunun yüzde 49,7'sini 552 bin 626 kişiyle erkekler, yüzde 50,3'ünü ise 558 bin 346 kişiyle ise kadınlar oluşturdu. Aydın'da 2018 yılında kilometrekareye 140 kişi düşerken, 2019 yılında 142 kişi düştü. Aydın'ın toplam nüfusunun yüzde 26,45'i 293 bin 816 kişi Efeler, yüzde 14,36'SI 159 bin 544 kişi Nazilli, yüzde 10,93'ü 121 bin 481 kişi Söke, yüzde 10,53'ü 116 bin 966 kişi Kuşadası, yüzde 0,99'u 10 bin 952 kişi Karpuzlu, yüzde 1,12'si 12 bin 481 kişi Yenipazar, yüzde 1,15'i 12 bin 793 kişi Buharkent ilçesinde ikamet ediyor.

Aydın nüfusunun yüzde 39,3'ünü oluşturan 436 bin 990 kişi 30 yaşın altında. Aydın'da 90 yaşın üzerinde 990 erkek ve 2 bin 530 kadın olmak üzere toplam 3 bin 520 kişi yaşıyor. Yaş gruplarına göre en fazla nüfus 82 bin 424 kişi ile 35-39 yaş grubunda bulunuyor.