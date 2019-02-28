Aydın'ın Ocak ayı ihracatı ve ithalatı azaldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın 2019 yılı Ocak ayı ihracatı 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 49 milyon 587 bin 723 dolar, ithalatı ise yüzde 29 azalarak 19 milyon 867 bin 639 dolar olarak gerçekleşti.

2018 yılı Ocak ayında ihracatta 55 milyon 439 bin 571 dolar ile 21. sırada yer alan Aydın, 2019 yılı Ocak ayında ihracatta 26. Sıraya geriledi. 2018 yılı Ocak ayında 27 milyon 970 bin 461 dolar ithalat gerçekleştirerek 27. sırada yer alırken 2019 yılı Ocak ayında 29. sıraya geriledi. 2019 Ocak ayı itibarıyla Aydın'ın Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla yüzde 0,38 ve yüzde 0,13 olarak gerçekleşti. Aydın'ın Ocak 2019'deki 69 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,24'ünü oluşturdu. Türkiye 2019 Ocak ayı itibarıyla 2 milyar 503 milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 29 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Ocak ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84 iken, Aydın için bu oran yüzde 249,6 oldu.

Aydın'da son 12 aylık dönemde ise ihracat 715 milyon 369 bin 108 dolar, 2018 yılı 12 aylık döneminde ise bu rakam 721 milyon 220 bin 956 dolar oldu. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 0,8 azaldı. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2018 yılında ithalatı 258 milyon 624 bin 365 dolar, son 12 aylık ithalat ise 250 milyon 521 bin 543 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre ithalat yaklaşık yüzde 3,1 azaldı.

Aydın'dan Ocak ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 0,23'ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 38,96'sını orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 5,77'sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 55,03'ünü düşük teknolojili ürünler oluşturdu. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,20'sini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 45,11'ini orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 11,40'ını orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 41,29'unu düşük teknolojili ürünler oluşturdu.

2019 yılı Ocak ayında Aydın, 3'ü farklı serbest bölgeler olmak üzere 96 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 73,1 oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Fransa, Irak, Romanya, Çin, BAE ve Suudi Arabistan oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatın yüzde 57'si yapıldı.

Aydın'dan yapılan ihracatın Ocak ayı dağılımına bakıldığında yüzde 77,9'u imalat sanayi, yüzde 19,5'i madencilik ve taş ocakçılığı ve yüzde 2,6'sı tarım ve ormancılık tarafından yapıldı. Sektörel olarak Ocak ayına bakıldığında ise ilk sırada gıda ürünleri ve içecek 13 milyon 826 bin 544 dolar, ikinci sırada başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 9 milyon 883 bin 885 dolar, üçüncü sırada taşocakçılığı ve diğer madencilik 9 milyon 685 bin 589 dolar, dördüncü sırada motorlu kara taşıtı ve römorklar 4 milyon 811 bin 484 dolar ve beşinci sırada ise kimyasal madde ve ürünler 4 milyon 411 bin 663 dolar ile yer aldı.