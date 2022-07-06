Aydın'ın sağlıkta kalite ortalaması yükseliyor

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Başkanlığı bağımsız değerlendiricileri tarafından Aydın'daki sağlık tesisleri zorlu bir değerlendirme sürecinden geçerek, 2018 yılında yüzde 85 olan il kalite ortalaması yüzde 95 yükselirken, bu başarıda pay sahibi olan hastanelerin yöneticileri plaket ile ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bağımsız gözlemcileri tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde 100 tam puan alan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 95 puan alan Aydın Devlet Hastanesi ve 98 puan alan Çine Devlet Hastanesi yöneticilerine hizmetteki kalitelerini bir kez daha kanıtlamasından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen plaket takdim törenine Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar ve hastane yönetimi, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve yönetimi, Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya ve hastane yönetimi, hastane kalite direktörleri ile hastane personelleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz,” Hizmet ve vatandaşımızın memnuniyeti odaklı bir anlayış ile ilimizde yürüttüğümüz kalite yönetimi, hastanelerimizi günün 24 saati, belirlenen standartlar dahilinde hizmet verecek hazırlıkta tutmayı amaçlamaktadır. Kalite yönetimi sürecinde amacımız eksiklerin giderilmesini ve tamamlanmasını sağlamak, performansı artırıcı önlemler almaktır. Hastanelerimizdeki sağlık hizmetlerini kalite standartları çerçevesinde özenle sunan kalite çalışanlarımıza, birim sorumlularımıza ve değerlendirme sürecinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.