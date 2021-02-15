Aydın'ın simgesi incir yaprağı hastane mikrobuna çözüm olacak

Aydın'da uzun yıllar doğal ürünlerden hazırladığı tıp ve akademik dünya tarafından kabul gören ‘Antikoil HBX-2371' adlı ürünü bilimsel çalışmalar ile yürüten Karya Farma HBX AR-GE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, çalışmalarında Kur'an-ı Kerimde adını sureye veren incirin yaprağını kullanıp karınca ve arıların olumlu tepkisi ile çok güzel sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır çalışmalarını bir çok devlet ve vakıf üniversiteleri işbirliği ile sürdürdüğünü belirten ve bu güne kadar 15 ayrı patent aldığı HBX BAP (Bilimsel Araştırmalar Merkezi) Adü Teknokent içindeki HBX-2371 adlı ürün ile ilgili çalışmalarında en büyük yardımcılarının incir yaprağı ile birlikte karınca ve arılar olduğunu belirten Başlık, “Hazırladığımız ürünleri öncelikle karınca ve arıların onayından geçiriyoruz. Arıların gizemli ve sır dolu yaşamını biliyorduk ama yaklaşık 13 yıl süren çalışmalarımızda karıncaların da oldukça zeki, yardımsever hayvanlar olduğunu gördük. Bu iki canlının da zararlı olan şeylere yaklaşmıyor olması dikkatimizi çekti” dedi.

İlk etapta tüm enfeksiyon hastalıkları olmak üzere ayrıca kanser hastalarına faydalı olmak amacıyla hazırladığı HBX-2371 adlı bileşimin bağışıklık sistemini arttırması ve hastane enfeksiyonuna yol açan MRSA bakterisine karşı savaş açması dolayısıyla Korona virüs sürecinde de covid19 virüsüne etkili olması bakımından yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Başlık, “Yıllarca emek verip geliştirdiğim HBX-2371 adlı buluşumu hazırlarken ürünün doğal olması için karıncalardan yardım aldık. Bu süreçte karıncaların dünyasının arılar kadar sırlarla dolu olduğunu gözlemledik. Çalışmalarımız sırasında karıncaların çok zeki ve hayatlarını tamamen yardımlaşma üzerine kurduğunu gördük. Meteoroloji uzmanı gibi sezilerinin yanı sıra zor ve sıkıntılı durumlarda acil ve olağanüstü bir hareketle toplu hareket etme kabiliyetine sahip karıncalar ile arıların verdiği olumlu tepkilerle hazırladığımız ürünler bugün tıp camiasında da kabul gördü. Ve içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde incir ve zeytin yaprağının yanı sıra çeşitli bitkilerden hazırladığımız ürünümüz arı ve karıncaların da olumlu tepkisi ile insanlığa bir kere daha faydalı oldu” diye konuştu.