Aydın'ın su kaynakları masaya yatırıldı

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın su kaynakları ve son durumu Kuraklık İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda masaya yatırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında Kuraklık İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya video konferans sistemiyle katılan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki son durumlar hakkında bilgi verdi. Aydın'ın su kaynakları, depolama tesisleri ve içme suyu durumları ile ilgili bilgi aktaran Köleoğlu, 2023 yılında planlanan sulama faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Toplantı ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısında 2023 yılı hedeflerimiz masaya yatırıldı. DSİ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta başkanlığında merkez ve taşra teşkilatlarıyla gerçekleşen değerlendirme toplantısına; Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz video konferans sistemi aracılığıyla katılım sağladı. 2023 yılı hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantıda; Bölge Müdürümüz Aydın, Denizli ve Muğla illerinde devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgi verdi” ifadeleri yer aldı.