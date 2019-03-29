Aydın'ın Şubat ayı ihracat ve ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Aydın'ın Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5, ithalatı ise yüzde 23,8 oranında azaldı.

Aydın'ın 2019 yılı Şubat ayı ihracatı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,5 azalarak 51 milyon 946 bin 868 dolar, ithalatı ise yüzde 23,8 azalarak 18 milyon 880 bin 459 dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Şubat ayında ihracatta 59 milyon 362 bin 480 dolar ile 21. sırada yer alan Aydın, 2019 yılı Şubat ayında ihracatta 23. sırada yer aldı. 2018 yılı Şubat ayında 24 milyon 779 bin 707 dolar ithalat gerçekleştirerek 27. sırada yer alan il, 2019 yılı Şubat ayında ise 28. sıraya geriledi. 2019 Şubat ayı itibarıyla Aydın'ın, Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla yüzde 0,38 ve yüzde 0,12 olarak gerçekleşti. Aydın, Şubat 2019'deki 71 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,24'ünü oluşturdu. Türkiye, 2019 Şubat ayı itibarıyla 2 milyar 134 milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 33 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Şubat ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,4 iken, Aydın için bu oran yüzde 275,1 oldu.

Aydın'ın son 12 aylık dönemde ihracatı 707 milyon 756 bin 484 dolar, 2018 yılı 12 aylık döneminde ise bu rakam 721 milyon 23 bin 944 dolar oldu. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 1,8 azaldı. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2018 yılında ithalatı 258 milyon 624 bin 365 dolar olan Aydın'ın son 12 aylık ithalatı ise 244 milyon 622 bin 295 dolar olarak gerçekleşti. İthalat da yaklaşık yüzde 5,4 oranında azaldı.

Şubat ayında Aydın'dan gerçekleşen ihracatın yüzde 0,25'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 46,18'ini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 5,24'ünü orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 48,32'sini düşük teknolojili ürünler oluşturdu. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,18'ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 50,53'ünü orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 5,80'ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 41,49'unu düşük teknolojili ürünler oluşturdu.

2019 yılı Şubat ayında Aydın'dan 4'ü farklı serbest bölgeler olmak üzere 98 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 68,2 oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Polonya ve BAE oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatın yüzde 50,3'ü yapıldı.

Aydın'dan yapılan ihracatın Şubat ayı dağılımına bakıldığında yüzde 80,9'u imalat sanayi, yüzde 17,7'si madencilik ve taş ocakçılığı ve yüzde 1,3'ü tarım ve ormancılık tarafından yapıldı. Sektörel olarak Şubat ayına bakıldığında ilk sırada başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 14 milyon 546 bin 321 dolar, ikinci sırada gıda ürünleri ve içecek 12 milyon 549 bin 931 dolar, üçüncü sırada taş ocakçılığı ve diğer madencilik 9 milyon 214 bin 738 dolar, dördüncü sırada motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 616 bin 687 dolar ve beşinci sırada ise kimyasal madde ve ürünler 3 milyon 725 bin 251 dolar ile yer aldı.