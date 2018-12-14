Aydın'ın Sultanları Anıtkabir'i ziyaret etti

Yarın Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile karşılaşacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Anıtkabir'e çıkarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sundu.

Yarın saat 16'da oynanacak karşılaşma için Ankara'ya gelen ekip Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, teknik heyet ve sporcuların hazır bulunduğu ziyarette Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Polat Mersin, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Voleybol takımımızla birlikte huzurunuzda olmanın gururunu yaşamaktayız. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak dünyanın en güzel sözlerinden bir olan ve bizlere miras bıraktığınız 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünün izinde yürüyeceğimize bir kere daha söz veriyor, bizlere emanet ettiğiniz en büyük eserlerinden olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağımıza huzurunuzda bir kez daha and içiyoruz" sözlerini yazdı.

Yöneticiler, teknik heyet ve sporcular Ata'nın manevi huzuruna çıkmaktan dolayı çok gururlu olduklarını söylediler.