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Aydın'ın Sultanları Avrupa ikincisi oldu

CEV Challenge Kupası rövanş karşılaşmasında İtalya’da Saugella Monza ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, rakibine 3-1 mağlup oldu.

CEV Challenge Kupası rövanş karşılaşmasında İtalya'da Saugella Monza ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla şampiyonluğu kaçıran Aydın'ın Sultanları Avrupa ikincisi oldu.


Salon: Candy Arena


Hakemler:Pavel Anderson-Pavel Vasko


Saugella Monza: Serena, Chiara, Martina, Francesca, Rachael, Danielle, Edina, Anne, Hanna, Fabiola, Marika, Ilaria, Laura


Başantrenör: Miguel Angel Falasca Fernandez


Aydın Büyükşehir: Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin


Başantrenör:Mustafa Umut Uysal


Setler: (25-20), (17-25), (25-22), (25-15)


Süre: 97 dakika (23, 24, 28, 22)

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