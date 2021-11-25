Aydın'ın Sultanları, Avrupa'da bir üst tura çıktı

Son Balkan Kupası şampiyonu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challange Kupası'nın 32'li finallerini deplasmanda da rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını 16'lı Finallere yazdırdı.

Bosna Hersek temsilcisi Ok Gacko'ya her iki maçta da set şansı vermeyen Aydın'ın Sultanları ilk maçtaki gibi üstün bir oyun ortaya koydu. İlk setten itibaren çekişmeli geçen maçta ilk 19-25'le geçildi. İkinci ve üçüncü seti de 22-25'le geçen Aydın temsilcisi rakibine oyun şansı tanımadı. Takımı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Sultanları'nın bir üst tura çıkmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.