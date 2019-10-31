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Aydın'ın sultanları Beşiktaş deplasmanından galip ayrıldı

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Aydın’ın Sultanları üst üste dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Aydın'ın Sultanları üst üste dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş karşısında 3-1 galip gelen Aydın'ın Sultanları ligde önemli bir galibiyete daha imza atarken Venus Sultanlar Ligi'nde de ikinci sıraya yerleşti.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Sultanları'nın 2 Kasım Cumartesi günü saat 15'te Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edeceğini hatırlatıp tüm Aydınlıları maça davet etti.


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 5'nci hafta mücadelesinde Burhan Felek Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 17-25 önde tamamladı. İkinci seti 25-15 kazanan Beşiktaş durumu 1-1'e getirirken Aydın'ın Sultanları üçüncü sette oyunun kontrolünü tekrar alarak bu seti 16-25 kazandı. Dördüncü seti de rakibine şans tanımayıp 19-25 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, böylelikle karşılaşmayı 3-1 önde tamamladı.



“Aydınlıları maça bekliyoruz”


Ligde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, bu çıkışı cumartesi günü oynanacak Galatasaray HDI Sigorta maçında da sürdürmek istediklerini söyledi. Takıma Aydınlılara yaşattığı mutluluk için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, "Kızlarımız birbirinden değerli galibiyetler alarak yollarına devam ediyor. Aydınlıları bu cumartesi günü Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki kritik maçta da Aydınlı kadınların gücünü sergileyen takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Kızlarımızın bu maçtan da galip ayrılacağına inancımız tam" diye konuştu.

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