Aydın'ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley C grubunda mücadele eden Aydın'ın Sultanları ilk maçında Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olduktan sonra sırasıyla Sarıyer Belediye'yi 3-1, Nilüfer Belediye'yi ise 3-0 ile geçerek, C Grubunda ikinci sırayı alarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finale yükselen diğer takımlar ise Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit ve Kuzeyboru oldu.