İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.


AXA Sigorta Kupa Voley C grubunda mücadele eden Aydın'ın Sultanları ilk maçında Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olduktan sonra sırasıyla Sarıyer Belediye'yi 3-1, Nilüfer Belediye'yi ise 3-0 ile geçerek, C Grubunda ikinci sırayı alarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finale yükselen diğer takımlar ise Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit ve Kuzeyboru oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.