İhlas Haber Ajansı

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Aydın'ın Sultanları evinde PTT'yi rahat geçti: 3-1

2022-2023 Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı PTT’yi 3-1 mağlup etti.

2022-2023 Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı PTT'yi 3-1 mağlup etti.


Maça iyi başlayan Aydın'ın Sultanları ilk seti 25-23 önde kapadı. İkinci seti 18-25 kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti de 25-12 kazandı. Maçta dördüncü seti ise Aydın'ın Sultanları 26-24 önde kapadı. Karşılaşma 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetiyle sona erdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, maç sonrası takımı tebrik etti.

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