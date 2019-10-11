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Aydın'ın Sultanları ilk maçına çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı sezonun ilk maçında yarın akşam saat 19.

00'da Vakıfbank'a konuk olacak.


Vestel Venüs Sultanlar ligi ilk hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren ve ligde üst sıraları hedefleyen Aydın'ın Sultanları sezonun ilk maçında deplasmanda son şampiyon Vakıfbank ile mücadele edecek.


Yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede için hazırlıklarını tamamlayan Aydın'ın Sultanları galibiyet için sahaya çıkacak.

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