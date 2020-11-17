Aydın'ın Sultanları lider Vakıfbank'ı ağırlayacak

Misli.
com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yarın sahasında lig lideri Vakıfbank'ı ağırlayacak.
com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligdeki 17'inci hafta karşılaşmasında Vakıfbank'ı misafir edecek. Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 13:00'da başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında deplasmanda Vakıfbank'a 3-0 mağlup olmuştu.