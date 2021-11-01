Aydın'ın Sultanları Norveç'te tur için sahaya çıkıyor

Türkiye'yi CEV Challenge Cup'ta temsil eden "Aydın'ın Sultanları" 32'li Finaller'de Norveç'te tur arıyor.

2-3 Kasım'da Tromso takımıyla Tromsohallen Salonu'nda karşılaşacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da morallerin yüksek olduğunu söyleyen Başantrenör Alper Hamurcu, turu geçmeye hazır olduklarını belirtti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tur için takıma sonuna kadar güvendiklerini ifade etti.

Aydın'ı ve Türkiye'yi Avrupa sahnesinde temsil etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başantrenör Hamurcu "İlk maçımız olması sebebiyle tabii ki bizim için hem önemli hem de zor olacağını düşündüğümüz maçlardan bir tanesi. Elimizde kısıtlı bilgi ve veri oluyor. Bu şekilde olması da oynayacağımız maçı daha da güç bir hale sokuyor. Ancak bunlara rağmen sahada en iyi mücadeleyi verip bu turu geçeceğimize güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Anna'nın sakatlanmasıyla ligde sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Hamurcu "Sıkıntılı süreci son iki maçta göstermiş olduğumuz performansla her ne kadar atlatmış görünsek de süreci pozitife çevirmek, özgüvenimizi yeniden kazanmak için daha çok galibiyete ve daha iyi voleybol oyununa ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Oynayacağımız iki maçta da alacağımız galibiyet ve iyi voleybol bu ihtiyacımızı giderecek ve süreci bizim açımızdan pozitife çevirecektir" şeklinde konuştu.