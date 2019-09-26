Aydın'ın Sultanları, parkeye iniyor

Bu yıl ligi üst sıralarda tamamlamayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aydın'da parkeye çıkıyor. Avrupa voleybolunda söz sahibi takımlarla Kuşadası'nda düzenlenecek dörtlü turnuvaya katılacak olan "Aydın'ın Sultanları" hazırlıklarına devam ediyor. Kuşadası Voleybol Turnuvası'na Aydın'ın Sultanları'nın yanı sıra Vakıfbank, Yunanistan'dan Olimpiakos ve Almanya'dan SC Schweriner takımları katılacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan turnuvada çekişmeli maçların oynanması bekleniyor. Geçen hafta da İstanbul'da üç hazırlık maçına çıktıklarını söyleyen takımın koçu Alper Hamurcu turnuvayla ilgili "Bu maçlar hazırlık sürecinin nasıl geçtiğiyle ilgili sezon öncesi bize bir gösterge olacak. Bunun yanında üç oyuncumuz eksik olduğu için eksik bir kadroyla oynayacağız. Üç oyuncumuz dışında kalan oyuncularımızın durumlarını görmek için de turnuvayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Sezon için de basamak basamak hedef koyduklarını belirten başarılı teknik adam, "Öncesinde çok fazla bir arada oynamamış oyunculardan kurulu bir ekibimiz var. Öncelikle bu grubu bir takım haline getireceğiz. Elimizde çok çok kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro var. Bu adaptasyon sürecini başarıyla atlatmak istiyoruz. İlk hedefimiz play-off'a kalmak. Sonrasında da Avrupa kupalarına katılmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz. Bu yıl lig biraz daha zor bir lig olarak gözüküyor" ifadelerini kullandı.

27-28-29 eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvada fikstür ise şu şekilde;

27 Eylül Cuma günü saat 16'da SC Schweriner-Vakıfbank, saat 18.30'da Aydın Büyükşehir Belediyespor-Olimpiakos; 28 Eylül Cumartesi günü saat 16'da Vakıfbank- Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 18.30'da SC Schweriner- Olimpiakos; 29 Eylül Pazar günü ise saat 13'te Vakıfbank- Olimpiakos, saat 15.30'da Aydın Büyükşehir Belediyespor- SC Schweriner.

Maçlar Uğur İnan Spor Salonu'nda oynanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'ın Sultanları"nın dörtlü turnuvadan da başarıyla döneceklerine emin olduklarını söyledi. Takımın geçen yıl Avrupa'da iyi bir grafik ortaya koyup CEV Challenge Cup'ta ikincilik elde ettiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Aydın'ı ama özellikle de Aydınlı kadınları temsil eden takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. İlk sezonunda Aydın'ı başarıyla temsil eden ekibimizin aynı başarılara bu yıl da imza atacağına eminiz. Takımımızın güzel bir sezon geçireceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.