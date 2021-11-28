Aydın'ın sultanları sahasında Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi’nin 11.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor'u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma Sultanların hakimiyetinde geçerken, maç 3-0 ile tamamlandı.
Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın'ın Sultanları parkeyi rakibine dar ederek ilk seti 25-17 kazandı. Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 25-16'lık skorla 9 sayı farkla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Sultanlar, 25-20'lik skorla seti tamamlayarak maçı almayı bildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.