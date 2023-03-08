Aydın'ın Sultanları Sarıyer Belediyespor'u sahasında farklı yendi

Sahasında Sarıyer Belediyespor'u misafir eden 'Aydın'ın Sultanları' maçı farklı kazandı. 3-1 biten maç sonucuna göre Aydın'ın Sultanları tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmış oldu.

Aydınlı seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile birlikte izledi.

İlk seti 20-25 kaybeden Aydın'ın Sultanları, maçın geri kalanına damga vurdu. İkinci seti son dakikalardaki sayılarla 26-24 kazanan Aydın Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti ise zorlanmadan 25-14 kazandı. 25-22 biten son setle birlikte seyirciler ve takım büyük mutluluk yaşadı: 3-1. Aydınlı taraftarlar tezahüratlarıyla maç boyunca takımı yalnız bırakmazken, Aydın'ın Sultanları maça deprem farkındalığına yönelik siyah formayla çıktı. Maç sonrasında Başkan Çerçioğlu ve protokol her iki takımla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi ve oyuncuları tebrik etti.