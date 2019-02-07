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Aydın'ın sultanları tarih yazmaya devam ediyor

Aydın’ın Sultanları CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Yunanistan’ın AO Thiras takımını 3-2 yenerek yarı final heyecanını Aydın’a taşıdı.

Aydın'ın Sultanları CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın AO Thiras takımını 3-2 yenerek yarı final heyecanını Aydın'a taşıdı.


Yunanistan'ın Santorini adasındaki Dappos Karterados Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti 16-25 kazanıp maça iyi bir başlangıç yapan Aydın'ın Sultanları, ikinci seti 25-17 kaybetmesine rağmen iyi bir mücadele ortaya koyarak üçüncü seti 15-25 önde kapattı. Aydın'ın Sultanları'nın son dakikalarda kaybettiği şanssız sayılarla 25-23 AO Thiras'ın üstünlüğüyle kapanan dördüncü setin ardından beşinci set 10-15 bitti. Aydın'ın Sultanları böylelikle CEV Challenge Kupası çeyrek finalinin ilk maçını 3-2 önde kapatarak yarı final heyecanını Aydın'a taşıdı.


Çeyrek finalin ikinci maçı 13 Şubat Çarşamba günü Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak.


Aydın'ın Sultanları'nın galibiyetinin tüm Aydınlıların göğsünü kabarttığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Sultanlarımızı elde ettikleri galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Aydınımızın Sultanları ikinci maçı Aydınlıların desteğiyle rahat kazanıp yarı finale çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Çarşamba günü tüm Aydınlıları takımımızı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

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