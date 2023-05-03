Aydın'ın Sultanları “tur” için sahaya çıkıyor

Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı heyecanı başlarken, Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde bugün Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlayacak. Müsabaka hazırlıklarını tamamlayan Aydın'ın Sultanları, “tur” için sahaya çıkacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5/8 Etabı maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Çekişmeli geçmesi beklenen müsabaka Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda bugün saat 18.00'de başlayacak. Sezonu sekizinci sırada tamamlayan Aydın'ın Sultanları, beşinci sıradaki rakibi ile Cumartesi günü oynanacak müsabakada ikinci randevuya çıkacak. Galatasaray'ın ev sahipliğinde 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 13.00'te başlayacak.

Play-off 5/8 Etabı'nda 2 maçı kazanan takım 5/6.'lık maçlarında mücadele edecek. İki maç sonunda puanların eşitliği olması halinde ikinci maçın bitiminde altın set oynanacak. Altın seti kazanan takım 5/6.'lık, kaybeden takım ise 7/8.'lik mücadelesi verecek.